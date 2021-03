Meine Küche: Meine Genussregion

Feinschmecker hatten es nicht immer leicht in letzter Zeit. Doch nachdem die Menüs der Lieferdienste rauf- und runterbestellt gewesen waren, sind viele draufgekommen: So schwer ist das eigentlich gar nicht mit dem Brotbacken und dem Sauerteig-Ansetzen. Die Schnitzelpanier zum Soufflieren zu bringen. Eigene Pasta zu machen. Oder sich endlich per Video-Tutorial selbst beizubringen, wie man Messer richtig schleift. Mit ein wenig Übung und dem passenden Zubehör schlüpfen auch Sie in die weiße Jacke eines Sternekochs - und zwar in Ihrer eigenen Küche.