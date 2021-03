Stark! Joshua Sturm stürmt zu Slalom-Bronze

Mit der schnellsten Laufzeit im zweiten Durchgang verbesserte sich der Tiroler, der im Februar 2019 bereits Slalom-Gold beim European Youth Olympic Festival in Sarajevo (Bosnien) holen konnte, noch von Rang sieben auf den Bronze-Platz. Auf den neuen Juniorenweltmeister Benjamin Ritchie (US) fehlten am Ende sieben Zehntel, Sturms Rückstand auf Vizeweltmeister Fadri Janutin (Sz): 0,22 Sekunden.