EU-Verbot von Wildtieren in Zirkussen gefordert

In Österreich besteht ein Wildtier-Verbot in Zirkussen seit Jahren. Trotzdem transportieren Wanderzirkusse Löwen, Giraffen, Elefanten und Co. weiterhin quer durch die EU. Diese Reisen sind eine Qual für die Tiere, die ihr Leben in Transportwagen und kleinen, provisorischen Gehegen verbringen müssen. Für VIER PFOTEN ist ein EU-weit angeglichenes Verbot von Wildtieren in Zirkussen die einzige Lösung, um deren Leiden in der gesamten EU zu beenden. Eine in mehreren EU-Ländern durchgeführte Meinungsumfrage zeigt, dass 68 Prozent der Europäer diese Ansicht teilen.