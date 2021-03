Arbeitslosigkeit, Armut: Unter Ausländerinnen hoch

„Suchen internationalen Schulterschluss“

Niedriger war der Anteil unter Türkinnen (51 Prozent), am geringsten von Frauen aus Syrien/Afghanistan/Irak (17 Prozent). Zudem ist ihr Verdienst niedriger. Laut Statistik haben Ausländerinnen nur 81 Prozent des Nettojahreseinkommens von Österreicherinnen zur Verfügung. Doch es gibt einen Aufwärtstrend: Im Vergleich zu 2015 ist die Erwerbsbeteiligung vor allem bei Türkinnen gestiegen (plus 9 Prozent). Mit einem Nettoeinkommen von durchschnittlich 14.800 Euro pro Jahr sind sie aber immer noch am schlechtesten bezahlt. Wegen Corona vermehrt Thema ist häusliche Gewalt. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP): „Wir suchen hier einen internationalen Schulterschluss zum Schutz von Frauen und Kindern.“