Sechs Todesfälle überschatten Springreit-Serie

Die zwei betroffenen Pferde von Sven Schlüsselburg waren zuvor in Spanien gewesen und von dort noch vor Bekanntwerden der Infektionen nach Katar geflogen worden. Der FEI-Chefveterinär Göran Akerström beruhigte in einer Mitteilung. Es bestehe in Doha kein Risiko, da diese Pferde nicht mit anderen Vierbeinern in Kontakt gewesen seien. In Doha ist auch der Österreicher Max Kühner am Start. Auch aus Florida wurde inzwischen ein positiver Test gemeldet.