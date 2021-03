Herzinfarkt und Koma! Wolfsburg in Sorge um Scout

Während Trainer Oliver Glasner mit seinen Spielern am Mittwochabend in Leipzig (0:2) um den Einzug ins Pokalfinale kämpften, kämpfte sein Scout Rudi Wojtowicz nur drei Kilometer entfernt um sein Leben. Der 64-jährige Ex-Profi erlitt laut Informationen der „Bild“-Zeitung in seinem Auto einen Herzinfarkt und wurde danach ins künstliche Koma versetzt.