Leipzig kickt Glasner raus! Double-Chance lebt

„Pokal ist All or Nothing. Und wir wollen All!“, hatte der österreichische Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner als Devise ausgegeben. Entsprechend lieferten sich die beiden seit Wochen so stark auftretenden Teams ein intensives, umkämpftes Spiel und unterstrichen, warum sie in der Bundesliga auf den Plätzen zwei und drei liegen.