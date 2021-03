Dinner auf Rädern mit Blick auf die Teichalm

„Früher hätte ich niemals gedacht, dass wirklich jeden Tag Reiselustige mit ihren Wohnmobilen vorbeikommen und hier speisen werden. Heute sind wieder 15 Camper abgestellt und auch unter der Woche stoppen viele vor unserem Gasthaus“, erzählt Wolfgang Knoll, Inhaber des Gasthofs Pröllhofer am Rechberg in der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm. Zum zweiten Mal luden Knoll und sein Team nun zum Dinner der anderen Art, bestehend aus einem Vier-Gänge-Menü und Service bis an die Tür des Wohnmobils.