Znojmo, Pustertal, Ljubljana neu in Eishockey-Liga

Die länderübergreifende ICE Hockey League wird in der kommenden Saison von 11 auf 14 Mannschaften aufgestockt! Die Liga stimmte am Mittwoch in einer ordentlichen Online-Generalversammlung für die Aufnahme von HC Znojmo, HC Pustertal und Olimpija Ljubljana. Die erfolgreichen Bewerber haben nun zehn Tage Zeit, um die notwendigen Eintrittsgebühren und Sicherheitsleistungen zu erbringen. Der Antrag der VEU Feldkirch fand keine Mehrheit.