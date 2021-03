Kurz: Allianz mit Israel nicht gegen EU gerichtet

Die Allianz mit Israel und Dänemark über eine Kooperation bei der Entwicklung und Herstellung von Corona-Impfstoffen ist nicht als Abkehr von der EU zu verstehen, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien: „Es ist definitiv kein Verlassen des europäischen Weges.“ Das Vorgehen sei „nicht gegen jemanden gerichtet, sondern ein Versuch, einen möglichst großen Beitrag zu leisten“. Aktuell gebe es eine „sehr große Abhängigkeit von einigen großen Pharmakonzernen“, Produktionskapazitäten sollten darum in die EU und nach Österreich geholt werden.