EU will von Österreich-Israel-Kooperation lernen

Die EU-Kommission will von der von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigten Kooperation Österreichs mit Israel und Dänemark bei der Herstellung von Corona-Impfstoffen der zweiten Generation lernen. Man sei „definitiv daran interessiert, von Österreich, Dänemark und Israel zu lernen“, sagte am Dienstag ein EU-Kommissionssprecher in Brüssel. Dies könne von zusätzlichem Wert für die EU-Impfstrategie sein.