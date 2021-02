Intensivstationen in Tschechien beinah ausgelastet

Mangel an Personal weiteres Problem

Trotz Verschärfung der Corona-Maßnahmen befinden sich derzeit mehr als 6500 Covid-19-Patienten in tschechischen Krankenhäusern in Behandlung. Von ihnen müssen mehr als 1300 intensivmedizinisch behandelt werden. Größtes Problem ist der Mangel an qualifiziertem Gesundheitspersonal.