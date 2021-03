Wien prescht vor: AstraZeneca für Über-65-Jährige

Vakzin auch für über 65-Jährige wirksam und „gut verträglich“

Der Mediziner sieht damit nicht das Impfgremium übergangen, das eine Altersgrenze empfahl. „Das Gremium hat an sich sehr weise entschieden“, so Binder. Die neue Vorgangsweise der Bundeshauptstadt sei allerdings für eine breite Ausrollung der Impfstoffe notwendig - außerdem betonte er, dass das britisch-schwedische Vakzin in Europa ohnehin uneingeschränkt zugelassen sei. Studien aus Schottland, Großbritannien und Irland hätten gezeigt, dass das Vakzin auch Ältere gut vor dem Virus schütze und „auch in dieser Bevölkerungsgruppe gut verträglich ist", versicherte Binder.