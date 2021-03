Briefe zwischen Lego-Steinen

Neben den kleinen Spielfiguren, die über den ganzen Erdball hinweg bekannt sind, setzt das örtliche Deko-Geschäft von Irina Prohaska in der Regensburger Straße in Pöchlarn auf Einrichtung und neuerdings auf den persönlichen Postweg. Während in vielen Kommunen des Landes Postfilialen sowie entsprechende Postpartner eher Mangelware sind, setzt die Unternehmerin nämlich ganz auf das Thema Service. „Der Online-Handel mit Lego-Ersatzteilen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts. Da wir auch selbst den Service der Post nutzen, haben wir eine Win-win-Situation. Schön, dass es jetzt auch geklappt hat“, so Prohaska.