Land Tirol warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

In sämtlichen südgerichteten Waldbereichen vom Talboden bis auf eine Seehöhe von 1.500 Metern sowie in deren Gefährdungsbereichen seien jegliches Feuerentzünden und das Rauchen untersagt. „Als Gefährdungsbereiche gelten jene, wo die Bodenvegetation oder die lokalen Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen“, hieß es