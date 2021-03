Kurz fordert Länder zu mehr Tempo beim Impfen auf

Was die Impfraten betrifft, forderte Kurz am Dienstag die Länder dazu, aufs Gas zu steigen. Kärnten impfe derzeit am schnellsten und habe nur neun Prozent der gelieferten Impfstoffe auf Lager, während es in Salzburg noch 24 Prozent der Dosen seien, so der Kanzler. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorgeht, ist rund ein Fünftel der gelieferten Coronavirus-Impfdosen in Österreich noch nicht verimpft.