Heimische Firmen wollen Impfstoff selber kaufen

Industriellenvereinigung kritisiert fehlende Priorität

Für Private seien diese normalerweise auch gar nicht erhältlich: „Hintergrund ist, dass im Rahmen der Pandemie in Europa und weltweit Covid-19-Impfstoffe ausschließlich in öffentlichen, nationalen Impfprogrammen angeboten werden.“ Die Industriellenvereinigung empfiehlt Unternehmen generell, sich an den nationalen Impfplan zu halten. Die Organisation bemängelt allerdings, dass Schlüsselkräfte keine Priorität haben - so eine Maßnahme sei nötig um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt zu sichern.