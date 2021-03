Leserreaktionen zur Arbeitslosen-Misere

Unsere „Livetalk“-Reihe ging in die zweite Runde: Nun wollten wir von unseren Lesern wissen, wie Sie in dieser Zeit mit dem Thema Arbeitslosigkeit umgehen, welche Erfahrungen sie eventuell in ihrem Umfeld diesbezüglich gesammelt haben und wie Covid-19 die Zukunft der Beschäftigungszahlen beeinflussen könnte. Was die User denken und welche spannenden Diskussionen sich hier ergeben haben, lesen Sie unten.