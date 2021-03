Diese Schokolade ist in der Fastenzeit erlaubt

Schokolade zählt bei den meisten Leuten zu den größten Sünden überhaupt! Immerhin ist Schokolade, und dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Bitter-, weiße oder Vollmilchschokolade dreht - reich an Fett und Zucker. Diese Kombi sorgt auch dafür, dass Schokolade schnell auf den Hüften landet. In der Fastenzeit wird sie daher gerne vom Speiseplan gestrichen. All das muss aber nicht sein!