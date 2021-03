St. Pauli gewinnt dramatisches Derby gegen den HSV

Guido Burgstaller hat die Erfolgsserie mit dem FC St. Pauli in der zweiten deutschen Liga am Montag im Derby gegen den HSV fortgesetzt! Ein später Treffer von Daniel-Kofi Kyereh (88.) sorgte für den fünften Sieg des Kiez-Klubs in Serie. Nach sieben Spielen mit zumindest einem Tor in Folge blieb Burgstaller diesmal ohne Treffer ...