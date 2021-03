Wahl in Klagenfurt: Das endgültige Wahlergebnis

Nachdem am Montag auch die Briefwahlkarten ausgezählt worden sind, liegt nun das endgültige Wahlergebnis vor. Bereits gestern, am Wahlsonntag, war ja klar, dass Bürgermeisterin Maria-Luise Mathischitz bei der Stichwahl in 14 Tagen gegen „Team Kärnten“-Spitzenkandidat ins Rennen gehen muss.