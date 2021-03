Kärnten-Wahl: SP zwischen Triumph und Tristesse

Verluste für die Blauen

Wechseln wir zu den Freiheitlichen, die schon glorreichere Tage erlebt haben. Nach der Parteispaltung reichte es in Klagenfurt nicht für die Stichwahl, auch in den Bezirksstädten haben die Blauen nichts zu melden. Gernot Darmann und seine Partei dürfen sich damit trösten, in Gurk des Erbe Sigi Kampls gerettet zu haben, in Deutsch-Griffen, Mühldorf, Trebesing und Afritz zu gewinnen. Die jahrelange blaue Hochburg Feld am See ging desaströs verloren.