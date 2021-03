Klagenfurt-Stichwahl fix: Scheider vs Mathiaschitz

Nicht überrascht zeigt sich Noch-Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SP): „Die Umfragen haben dieses Ergebnis vorhergesagt. Wir verzeichnen ein leichtes Plus, ich fühle mich in meiner Arbeit also bestätigt. Das Stimmenpotenzial von Christian Scheider dürfte aber ausgeschöpft sein“, so Mathiaschitz. Scheider, der auch zwei Stadträte gewinnt: „Wo die Bürgermeisterin diese Informationen hernimmt, weiß ich nicht. Der Wähler ist mündig und wird seine Entscheidung in zwei Wochen treffen. Es gibt noch Luft nach oben.“