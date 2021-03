Klarer Wahl-Doppelsieg für Albel in Villach

Verantwortung Erde stark

Für die große Überraschung in Villach sorgte Verantwortung Erde. Mit Spitzenkandidat Gerald Dobernig wird die Liste mit einem Sitz im Stadtsenat vertreten sein, im Gemeinderat wird man auf fünf Sitze kommen. „Es ist ein großartiges Ergebnis. Wir sind viel gelaufen, haben viele Haushalte zweimal besucht - und das hat sich ausgezahlt“, freute sich Dobernig. Die Liste konnte, so der Stand am Sonntagabend, mehr als sieben Prozent zulegen und schaffte es auf 11,44 Prozent.