Städtische Galerie präsentiert Werke eines Lebens

Schreckliche Erinnerungen einer Flüchtenden

Dietlinde Bonnlander erlebte auch den alliierten Angriff auf Swinemünde, das seither den Beinamen „Dresden des Nordens“ trägt, daraus teilt sie aus ihren Erinnerungen folgendes mit: „Nach dem Tieffliegerangriff, den mein Vater und ich in einem Kartoffelkeller überlebten, stand Swinemünde in Flammen. Wir machten uns in Richtung Stadt auf, da lagen schon nach einigen hundert Metern einzelne Körperteile und das Hab und Gut von anderen mit uns Geflüchteten. Unter all diesem Chaos sah ich dann auch noch ein totes Mädchen in meinem Alter, dem die Beine fehlten. Als ich nochmals hinsah, erkannte ich sie – sie stammte aus meinem Dorf“.