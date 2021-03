Polit-Vorstoß soll Steuer für Ehrenamtliche senken

Seit dem Jahr 2013 können sich Ehrenamtliche in Deutschland einen eigenen Freibetrag sichern – mit dem kommenden Steuerausgleich sind das satte 840 Euro. Der blau-gelbe VP-Arbeitnehmerflügel will nun dieses System nach Österreich bringen. NÖAAB-Chefin Christiane Teschl-Hofmeister geht in die Offensive.