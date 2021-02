Orban droht EVP im EU-Parlament mit Austritt

Orban spricht in seinem Brief an Weber von einer Führungskrise in der EVP und einer Krise, was den politischen Kurs betrifft. Mit Blick auf die drohende, neue Geschäftsordnung und die drohende Suspendierung, erklärt der Regierungschef: „Wenn Fidesz nicht willkommen ist, fühlen wir uns auch nicht genötigt in der Fraktion zu bleiben.“ Als Fidesz-Chef könne er nicht akzeptieren, dass die rechtmäßig gewählten Fidesz-Europaabgeordneten durch Suspendierung in ihren Rechten eingeschränkt sein könnten.