„Piazzetta & Rembrandt“: Barocke Grafiken im Fokus

Am 4. Oktober 1669 war der Venezianer Giovanni Battista Piazzetta 13 Jahre alt und befand sich bei seinem Vater Giacomo, einem Bildhauer in Ausbildung, bevor er Schüler der venezianischen Maler Silvestro Manaigo und Antonio Molinar wurde. Zwischenzeitlich, rund 1300 Kilometer entfernt, in Amsterdam, tat an diesem 4. Oktober 1669 ein damals schon weit über die Grenzen der Niederlande hinaus berühmter Maler, Rembrandt Harmeszoon van Rijn, völlig verarmt im 63. Lebensjahr seinen letzten Atemzug.