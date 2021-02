Kein Verständnis mehr für geschlossene Gastronomie

Der Winter in Tirol wird ein Totalausfall. Heißt: 8,5 Milliarden Umsatz- bzw. 4,5 Milliarden Wertschöpfungsverlust. Alles Gelder, die am Ende des Tages nicht im Land investiert werden können. Denn der Tourismus-Ausfall wird einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Es wird viele Wirtshäuser und Hotels geben, die nach Corona für immer dunkel bleiben. In der Folge bleiben Aufträge für die heimischen Handwerker und Gewerbebetriebe aus, viele werden ihre Arbeitsplätze verlieren und können die Kredite für das erst neu gebaute Haus nicht mehr zurückzahlen. Und zahlen muss das am Ende dann wieder die öffentliche Hand - also wir alle. Sollte uns nicht davor das Papier für die Gelddruckmaschinen ausgehen, dann werden diese Schulden auch noch unsere Enkelkinder zurückzahlen müssen.