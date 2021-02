Erfolgreiche Online-Messe: Mehr als 41.000 Besuche

Rund 2,6 Terabyte an Datenvolumen benötigte die Messe. Doch das Ende ist erst der Anfang! Bis 31. 12. bleibt die Seite online und man kann sich auch weiterhin informieren. „Hybridveranstaltungen, also online und eine richtige Messe, sind sicherlich die Zukunft“, so Messen-Chef Bernhard Erler.