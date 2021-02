Fünf Teenager landeten mit 220-PS-Pkw in der Traun

Wohl etwas zu flott war ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer in einem Heimatort Bad Goisern unterwegs. In der Nacht verlor er die Herrschaft über seinen 220-PS-Audi und landete samt vier jungen Mitfahrern damit in der Traun. Jetzt gibt´s nicht nur Ärger wegen des kaputten Autos, auch wegen der Corona-Ausgangsbestimmungen.