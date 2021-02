Teufel tobt sich in der Weststeiermark aus

Heute muss der Traditionsklub in Hard bestehen, dann geht’s zweimal gegen Westwien. Zudem tobt sich der Verletzungsteufel in der Weststeiermark gerade richtig aus. Nach Mürzl und Wiesbauer rückten zuletzt auch Cehte, Kreidl und Stojanovic im Lazarett ein.



„Können nur gewinnen“

Wir haben im Herbst daheim gegen Hard eine starke Leistung geboten, nur mit einem Tor Unterschied verloren. An das 24:25 wollen wir anschließen, auch wenn’s verdammt schwer wird. Aber Hard ist für uns praktisch ein Freispiel, da können wir nur gewinnen“, sagt B/K-Obmann Gerhard Langmann zum Ländle-Trip.