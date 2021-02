2 Huskys in enge Käfige gepfercht

Tierquälerei in der Oststeiermark: Zwei verwahrloste Huskys wurden nach einer Anzeige von der Behörde in einer Wohnung aufgefunden - eingepfercht in engen Käfigen, ohne Futter, ohne Wasser! Die sofortige Abnahme des Hundepärchens wurde angeordnet. Die Tiere werden nun in der Grazer Arche Noah versorgt.