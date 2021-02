„Manche haben Hausaufgaben davor am Handy gemacht“

Sie habe die Initiative im ersten Lockdown gestartet, so Schindler, weil sie sah, dass viele Kinder in ihrer Integrationsklasse in Wien-Favoriten keinen Laptop zuhause hatten: „Sie haben die Hausaufgaben vom Handy aus gemacht - oder eben auch nicht, je nachdem, wie viel Unterstützung von den Eltern kam. Ich weiß aus Gesprächen mit Lehrern und Direktoren, dass die technische Ausstattung an Schulen nach wie vor nicht zufriedenstellend ist. Wir liegen bereits 10 Jahre zurück.“