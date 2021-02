Polizei in Perchtoldsdorf: Baldige Rückkehr fix

Nach dem Großbrand im Zentrum von Perchtoldsdorf in Niederösterreich sind die Sanierungsarbeiten an den betroffenen Gebäuden in vollem Gange. Wie berichtet, hatte ein elektrischer Defekt in einem derzeit geschlossenen Hotel offenbar zum Feuer geführt. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Polizeistation über und richteten enormen Schaden an. Dies zwang die Beamten zur vorübergehenden Übersiedelung nach Brunn am Gebirge. Eine baldige Rückkehr ist aber mittlerweile fix.