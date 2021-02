Brand in Perchtoldsdorf wegen elektrischen Defekts

Historische Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen

Das Ausmaß der entstandenen Schäden hatte sich zwar bereits am Montagabend abgezeichnet, am Dienstagmorgen zeigte sich bei einem „Krone“-Lokalaugenschein jedoch deutlich, wie schwer die historischen Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Der am stärksten beschädigte Teil an der Straßenfront, das denkmalgeschützte „Wagner-“ oder „Bäckerhaus“ ist ein Ackerbürgerhaus aus dem 16. Jahrhundert mit gotischem Baukern. „Das Feuer hat große Teile des Daches zerstört und auch in den Innenräumen Schäden verursacht, die durch Versicherungsschutz gedeckt sind“, teilte Bürgermeister Martin Schuster (ÖVP) am Dienstag auf der Website der Marktgemeinde mit.