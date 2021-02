Nur in Graz wird die ganze Woche lang geimpft

Insgesamt 2481 Senioren kommen in der ersten Woche in der Grazer Messehalle an die Reihe - natürlich deutlich mehr als an jedem anderen Standort. 548 sind es beispielsweise in Zettling, 473 in Bruck, 451 in Voitsberg. An sechs steirischen Standorten (Mariazell, Fürstenfeld, Eisenerz, Schladming, Murau, Bad Radkersburg) ist nur ein Tag notwendig und am Dienstag bereits die gesamte Gruppe durchgeimpft, erklärt Katastrophenschutzreferent Harald Eitner.