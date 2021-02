Helene Fischer kommt erst 2022 nach Bad Hofgastein

Wegen der Corona-Pandemie ist das Konzert von Helene Fischer im Rahmen von „Sound & Snow“ in Bad Hofgastein bereits zum zweiten Mal verschoben worden. Der Veranstalter hat jetzt einen neuen Termin bekannt gegeben. Die zuletzt für 26. März 2021 geplante Live-Show findet am 8. April 2022 statt. Alle bereits erworbenen Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit, wurde in einer Aussendung erklärt.