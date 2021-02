Für Europa muss ein Dreier her

Nach den zwei Siegen gegen Fehervar und zuletzt im Krimi in Wien (4:3 n. P.) können die Bulls in der Platzierungsrunde der Eishockeyliga (alle Klubs haben für die Saison 2021/22 genannt) wieder Aufholpläne schmieden. „Wir werden von Spiel zu Spiel stärker und setzen es immer besser um, volle 60 Minuten durchzuziehen“, berichtet Stürmer Jack Skille von Fortschritten und guter Stimmung in der Kabine. Er weiß auch: „Es fühlt sich schon wie Play-off-Eishockey an. Das haben wir auch in Wien gemerkt, die Mannschaften spielen deutlich härter.“