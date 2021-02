„Putschversuch“: Kritische Lage in Armenien

Ex-Präsident ruft Volk an die Seite des Militärs

Paschinjan rief seine Anhänger auf, sich auf dem Republiksplatz in der Hauptstadt Eriwan zu versammeln. Am Nachmittag gingen Zehntausende Menschen zur Unterstützung Paschinjans auf die Straße, ebenso viele waren bei einer Veranstaltung der Opposition. Der Ex-Präsident Armeniens, Robert Kotscharjan, forderte die armenischen Bürger auf, sich an die Seite des Militärs zu stellen. Die größte Oppositionspartei „Blühendes Armenien“ forderte Paschinjan eindringlich auf, seinen Posten zu räumen, und warnte ihn vor einem Blutvergießen.