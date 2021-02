Spezial-Wasser gegen Corona: Aufregung um Ärztin

Für Aufsehen sorgt eine Ärztin, die in ihrer Praxis in Klosterneuburg (NÖ) ein selbst kreiertes Wässerchen mit dem Namen „Baba Virus“ im Kampf gegen Corona anbietet. 45 Euro kostet das 30-ml-Flascherl, das für zwei Monate reichen soll. In Oberösterreich wurde indes über einen Arzt ein Berufsverbot verhängt.