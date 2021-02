Berufsverbot für Arzt, der Masken verweigern soll

Was wird dem 55-Jährigen, der seit 18 Jahren Hausarzt ist, konkret vorgeworfen? Bereits Ende Jänner hatte die „Krone“ berichtet, dass ein Hausarzt aus dem Bezirk Ried verdächtigt werde, Atteste für Masken-Muffel großzügig ausgestellt zu haben. Außerdem soll er in einem Pflegeheim und in seiner Ordination keine Maske getragen und Patienten bestärkt haben, es ihm gleichzutun. Nach Sachverhaltsdarstellungen der Bezirkshauptmannschaft Ried wurde die Justiz aktiv. „Es geht um vorsätzliche oder fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“, so Staatsanwalt Alois Ebner damals zur „Krone“.