Zwei Talente streben nach Erfolgen in der Loipe

Acht nationale Meistertitel hat Anna-Maria Logonder bereits in der Tasche. Im Jänner kamen die bisher letzten zwei dazu. Vor ihrer Haustür in Villach lief die Finkensteinerin im Einzel und im Sprint in der Jugendklasse zu Gold. Bei den FIS-Bewerben in Saalfelden holte sie vergangene Woche die Plätze eins und zwei. Ihr großes Ziel ist der Weltcup. Dafür schuftet sie täglich bei ihrem Verein, der Sportunion Rosenbach. „Ich hoffe, dass ich noch lange Spaß daran habe. Das ist auch im Leistungssport das Wichtigste“, weiß die 18-Jährige, die seit elf Jahren auf Langlaufskiern steht, abseits der Loipe gern klettert und Zeit mit der Familie verbringt.