Jazzfestival-Leiter: „Gebt uns eine Perspektive“

Ein Großevent wie das Jazzfestival in Saalfelden habe lange Vorlaufzeiten. „Da brauchen wir frühzeitig eine klare Ansage: So viele Leute auf so vielen Quadratmetern unter diesen oder jenen Umständen, mit oder ohne Eintrittstests“, sagt Steidl. Die Kultur habe im Vorjahr mit Präventionskonzepten bewiesen, dass Events trotz Corona stattfinden können - mit Abstand, Maskenpflicht und zugewiesenen Sitzplätzen. „Und es hat geklappt“, betont der Festivalmacher, „weder wir noch die Festspiele oder das Zwischenräume-Festival hatten einen einzigen positiven Fall.“