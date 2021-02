Regé-Jean Page unter einflussreichsten Menschen

„Einzigartiges Talent“

„Bridgerton“-Produzentin Shonda Rhimes schwärmt in der Zeitschrift von dem Schauspieler. Sie schreibt in einer Würdigung: „Sie träumen möglicherweise von dem, den wir den Herzog von Hastings nennen. In Wirklichkeit ist Regé-Jean Page edler als die Fiktion und besser als jeder Traum. Er ist dieser seltene Schauspieler, der seiner Arbeit Intensität, Intelligenz und Präzision verleiht und jeder Szene endlose Tiefe verleiht. Sein Verschwinden im Charakter schafft eine lebendige Welt, in die wir eintreten können, und macht es unmöglich, sich einen anderen Schauspieler vorzustellen, der die Rolle spielt.“