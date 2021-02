Grazer Stukitzbad wird vor Saisonbeginn entrostet

Aktuell dominiert im beliebten Familienbad also das Baustellenchaos. Die Umkleidekabinen sind mit Staub überzogen, die WC-Anlagen ausgehöhlt, im Schwimmbecken glitzern in der Sonne Algen statt himmelblauem Badewasser. Bis zum Saisonstart - so Corona will - soll alles bereit sein.