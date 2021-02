„This Is US“-Star Mandy Moore ist Mama geworden

Total verliebt in ihren Gus

Sie sei überglücklich, ihren kleinen Schatz endlich im Arm halten zu dürfen, so Moore weiter. „Wir waren bereit, uns auf alle möglichen brandneuen Arten zu verlieben, aber es geht über alles hinaus, was wir uns jemals hätten vorstellen können“, schwärmte die Schauspielerin.