Führte Streit unter Nachbarn zu Flammeninferno?

1998 nahm der Streit seinen Lauf: „Damals ließ er Türken auf seinem Hof eine ganze Schafherde einfach so abschlachten. Eine Ente hat er so fest getreten, dass sie über die ganze Wiese geflogen ist“, lässt die Nachbarin kein gutes Haar am Angeklagten. „Dreimal ist mir alles abgebrannt, ich halte es hier nicht mehr aus“, erklärt sie vor Gericht in Leoben und weint bitterlich.