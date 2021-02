Lucky und Amigo als „Hotel-Besetzer“

Seit 4. November hat die Hotellerie zu. Aus dem Hotel Wende in Neusiedl am See gab es allerdings von Anfang an auf Facebook viele Meldungen, denn die Hunde von Martina Wende Amigo und Lucky haben das Hotel quasi „übernommen“. Seit November zeigen sie aus Hundesicht, was sich in einem leeren Hotel tut. Gekommen ist die Idee von Gerry Richter, der sich ums Digital Marketing im Wende kümmert. Sinn der Aktion: im Gespräch bleiben. Das funktioniert. „Letztens meinte sogar ein Passant, als er uns draußen begegnet ist, da kommen die zwei Stars und ihre Menschen“, lacht Martina Wende.