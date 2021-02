Deutsche Einreiseregeln für EU „unverhältnismäßig“

Wegen der verschärften Einreiseregeln für Bürger aus Tirol, der Slowakei und Tschechien gerät Deutschland immer stärker unter Druck. Wie aus einem Beschwerdebrief der EU-Kommission an den deutschen EU-Botschafter in Brüssel, Michael Clauß, hervorgeht, seien mehrere Vorgaben „unverhältnismäßig“ bzw. „unbegründet“. „Wir glauben, dass das nachvollziehbare Ziel Deutschlands - der Schutz der öffentlichen Gesundheit in einer Pandemie - durch weniger restriktive Maßnahmen erreicht werden könnte“, heißt es in dem vierseitigen Papier vom Montag. Die EU-Kommission erwartet nun innerhalb von zehn Werktagen eine Antwort.